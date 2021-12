Az Egyesült Államokban már öt államában van jelen a koronavírus új, omikron néven ismert változata, köztük Kaliforniában és New Yorkban is.

Az első esetet az Egyesült Államok legnagyobb lakosságú szövetségi tagállamában, a negyvenmilliós Kaliforniában azonosították a hét közepén, majd legalább öt új fertőzöttet találtak New York egyik külvárosában. Többen is úgy kapták el az omikron-variánst, hogy be voltak oltva koronavírus ellen.

Egyelőre nem ismert pontosan, hogy az omikron fertőzőbb-e, mint a korábbi variánsok, mint ahogyan az sem, hogy hatékonyak-e a jelenleg használt védőoltások ellene, valamint valóban gyengébb-e az általa okozott megbetegedés, mint ahogy az az újabb és újabb vírusmutánsoknál általában jellemző.

Ugyanakkor az új változat gyors amerikai megjelenése, különösen olyan fertőzöttek esetében, akik mostanában el sem hagyták lakóhelyüket, azt jelentheti, hogy az omikron-változat már azelőtt elterjedt az Egyesült Államok egyes részein, hogy a dél-afrikai orvosok bejelentették tudományosan megerősített felfedezésüket.

