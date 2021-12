Több mint 50 ember covidos lett egy bulin, bezár egy egész ország

Újabb korlátozásokat jelentett be a norvég kormány csütörtökön, miután rengeteg fertőzöttet, köztük az omikron-variánssal fertőzött betegeket találtak egy karácsonyi bulin.

A hatóságok szerint egy múlt héten Oslóban rendezett céges karácsonyi buli 120 résztvevőjéből legalább ötvenen kapták el a koronavírust. A norvég kormány azt követően döntött az új járványügyi szabályozásról, hogy közülük már öt páciensnél is bizonyították az omikron-variáns jelenlétét.

Egyrészt előírták, hogy mindenkinek, aki Norvégiába utazik, kötelezően teszteltetnie kell magát, még akkor is, ha be van oltva. Másrészt arról is rendelkeztek, hogy azokon a helyeken, ahol különösen nagy a fertőzöttek aránya, például a fővárosban, Oslóban, kötelező lesz a maszkviselés a zárt helyeken, illetve aki csak megteheti, annak home office-ban kell dolgoznia.

A rendelkezések csütörtök éjfélkor már életbe is lépnek. Jonas Gahr miniszterelnök a lépéseket kommentálva hozzátette: nem kizárt, hogy az eddiginél jóval több fertőzöttnél mutatják ki majd az omikron-variánst. A Norvég Közegészségügyi Intézet azt ígérte, hogy néhány napon belül az összes betegnél meghatározzák, hogy melyik variáns fertőzte meg.

A kormányfő ezen kívül azt állította, hogy a céges bulin megfertőzött személyek közül mindenki be volt oltva. Ezt Oslo polgármestere, Raymond Johansen is megerősítette.

A karácsonyi bulin részvevők mindent helyesen csináltak. Be voltak oltva és teszteltették magukat a parti előtt

– mondta.

Norvégiában hétfőn megdőlt a negatív rekord, aznap 4624 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Az országban a felnőtt lakosság 88 százalékát már legalább egyszer beoltották. 71 százalékuk teljesen védett a koronavírus ellen, 11 százalékuk pedig már a harmadik, emlékeztető oltást is megkapta.

Európában eddig csak néhány tucatnyi esetben mutatták ki a variáns jelenlétét, ettől függetlenül az európai államok – köztük Magyarország is – komoly beutazási korlátozásokat vezettek be azokkal a dél-afrikai államokkal szemben, ahol először terjedni kezdett a mutáns. Mindeközben a vakcinafejlesztők is dolgoznak már az új oltóanyagokon, amelyek nagyobb védelmet biztosítanának a variáns ellen.

A vírusnál eddig többnyire szokatlan, de enyhe tüneteket észleltek. Magyarországon egyelőre nem mutatták ki a jelenlétét, de a szakértők számítanak arra, hogy megjelenik.

(via Reuters)

(Borítókép: Karantén. Fotó: Tomohiro Ohsumi / Getty Images Hungary)