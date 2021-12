Hamurétegek alatt kutatják a túlélőket az indonéz vulkánkitörésben

Eddig legalább 14 áldozata és többtucatnyi sérültje van a Jáva szigeti Semeru vulkán kitörésének – közölte vasárnap az indonéz katasztrófavédelmi ügynökség. A sziget legmagasabb hegye szombaton hamufelhőkkel borította be a tartományt, az emberek azóta pánikszerűen menekülnek.

A kitörés a közeli falvakban épületeket rombolt le, és még egy olyan stratégiai hidat is megsemmisített, amely a térség több városát kötötte össze. Kilenc ember után továbbra is kutatnak a környéken. De még a fojtogató füst és az áramszünet ellenére is körülbelül 1300 embert sikerült evakuálni a térségből.

TOVÁBB nehezíti A MENEKÍTÉST, HOGY A KÖVETKEZŐ HÁROM NAPon HEVES ESŐZÉSEK VÁRHATÓK, ezek HATÁSÁRA A HAMURÉTEGEK NEHEZEN JÁRHATÓ SÁRRÁ ALAKuLHATNAK majd.

A több mint 3600 méter magas vulkán már 2014 óta aktív, és tavaly is volt egy kitörése, akkor is több ezer lakost kellett evakuálni. Indonéziában összesen körülbelül 130 aktív vulkán van ma, 2010-ben például a Merapi vulkán kitörésekor legalább 350 ember veszítette életét, és 400 ezren kényszerültek elhagyni otthonukat.

(via Reuters)

(Borítókép: JUNI KRISWANTO / AFP)