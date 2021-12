Megsértette egy ukrán helikopter a belorusz légteret

A belarusz határőrség azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy egy ukrán katonai helikopter gyakorlat közben megsértette a határát, és egy kilométernyit repült belorusz terület felett – jelentette elsők között a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség.

Erről a Korreszpongyent ukrán lap is beszámolt, hozzácsatolva a belarusz határőrségnek az incidensről készült felvételét.

A Mi-8-as csapatszállító helikopter gyakorlatozás közben sérthette meg a légteret, információk szerint éppen egy pilótakadét képzése zajlott a szovjet gyártású légi eszközön.

Fontos a kontextus

Az incidens normális esetben hírt sem érne, mindazonáltal Fehéroroszország és Ukrajna kapcsolatai megromlottak, mivel ukrán értelmezés szerint Minszk teljesen Moszkva irányítása alá került, Belarusz éppen hibrid háborút folytat az EU-s szomszédai ellen, aminek apropóján Ukrajna is megerősíti határait Belarusszal.

A határvédelem megerősítését és az ottani csapatösszevonásokat Ukrajna azzal indokolja, hogy Belaruszban „turisták” ezrei próbálnak illegálisan bejutni az unió területére, elsősorban Lengyelországba és Litvániába, így meg akarja előzni Minszk hibrid háborújának Ukrajnára való átterjedését.

Egy másik ok azonban az lehet, hogy Belarusz és Oroszország az utóbbi időben kötött számos megállapodás mellett katonai együttműködésüket is elmélyítették, rengeteg közös hadgyakorlatot terveztek be az elkövetkező években. Ami azt jelenti, hogy orosz katonák és fegyverek érkeznek Belaruszba.

Oroszország hónapok óta csapatokat von össze Ukrajna határainak közelében, továbbá a Washington Post ma arról írt, hogy

Ezt három lépésben tenné meg:

Déli irányból, elvágva Ukrajnát a tengertől; Keleti irányból, a kelet-ukrajnai szakadár területeken át; Északról pedig Kijev ellen vonulnának, hogy térdre kényszerítsék az ukrán vezetést.

Kijevtől északra pedig Fehéroroszország van, közelebb, mint Oroszország.