Az Egyesült Államok szövetségi államainak mintegy harmadában ütötte fel már a fejét az omikron-variáns – jelentette a Reuters. Rochelle Walensky, az amerikai járványügyi hivatal (CDC) vezetője az ABC-nek azt mondta:

Tudjuk, hogy sok esettel állunk szemben, ezeket szorosan követjük. Napról napra egyre több új esetről értesülünk, a számok vélhetőleg emelkedni fognak.

A több mint 300 milliós országban Kaliforniában észlelték az első omikron-variánst, majd Colorado, Connecticut, Hawaii, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah, Washington és Wisconsin államban is megjelent az újabb variáns.

Walensky ugyanakkor hozzátette, hogy az Egyesült Államokban a legtöbb megbetegedés továbbra is a delta-variánshoz köthető.