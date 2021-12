Ausztriában bevezették a lockdownt, majd a kormány bejelentette, hogy kötelező lesz a koronavírus elleni védőoltás felvétele 2022. február 1-jétől a 14 évnél idősebb lakosok számára, az előzetes törvénytervezet szerint akár 600 eurós (218 ezer forint) büntetést is kaphatnak, akik nem oltakoznak.

Az Index hírül adta, hogy november 22-től Ausztriában lockdownt vezettek be, a korlátozások az oltottakra is érvényesek. A szigorítások kimondták, hogy a beltéri közösségi helyeken mindenhol kötelező a maszkviselés, illetve kijárási tilalom lépett életbe, valamint a munkahelyeken, ha lehetséges, home office-ban kell dolgozni. Az iskolák és az óvodák viszont nyitva maradhattak, akárcsak Szlovákiában, de az intézményekben is kötelező lett a maszkviselés.

A kormány a kötelező oltás bejelentésekor azt is közölte, hogy mentesülnek a vakcina felvételétől, akiket egészségügyi okok miatt nem lehet oltani, vagy már átestek a betegségen az utóbbi 180 napban, valamint azok az asszonyok, akik gyermeket várnak.

Minden osztrák, aki jövő év február elejéig még nem oltatta be magát, február 15-én levelet kap az egészségügyi minisztériumból, amelyben kérik, hogy vegye fel az oltást. A járási hatóságok március 15-től kezdik meg az első bírságok kiszabását az oltási kötelezettség megszegése miatt. Az osztrák közszolgálati televízió szerint az oltatlanokat szankcionáló előzetes törvénytervezetben 600 eurós bírság szerepel az oltást visszautasítóknak. A hatóságok ezt a büntetést három hónaponként megismételhetnék – írja az Új Szó.