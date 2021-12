Marine Le Pen: Ha megosztottak vagyunk, az Európai Bizottság külön-külön mindannyiunkat lelő

Ukrajna Oroszország befolyási övezetébe tartozik – jelentette ki Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke. A francia euroszkeptikus politikus az európai radikális jobboldaliak varsói találkozóját követően nyilatkozott a Rzeczpospolita lengyel lapnak. Ebben egyebek között hitet tett az ott magát képviseltető, hasonló gondolkodású pártok szövetsége mellett. Mint fogalmazott:

Ha megosztottak vagyunk, az Európai Bizottság külön-külön mindannyiunkat lelő, mint egy mesterlövész.

Hozzátette, hogy összeállva ez lényegesen nehezebb. Példaként az Európai Bizottság nemrég ismertetett javaslatát említette, amelynek értelmében kikerült volna a „kívánatos” szóhasználatból például a karácsony kifejezés, de a heves ellenkezés miatt elálltak ettől a tervtől.

A francia elnökjelölt az interjúban a jobboldali politikai közösségben jóval megosztóbb kijelentést is tett, amikor azzal összefüggésben kérdezték, hogy Oroszország nagy erőket von össze az ukrán határ mentén. Amint arról szombaton az Index is beszámolt, az amerikai hírszerzés szerint akár már a jövő év elején nagyszabású orosz katonai offenzíva indulhat Ukrajna ellen.

Arra a kérdésre, hogy Marine Le Pen tart-e a Kreml imperializmusától, a politikus úgy felelt:

Mondhat, amit akar, de Ukrajna Oroszország befolyási övezetébe tartozik.

Egyúttal Ukrajna NATO-tagságát sem nevezte reálisnak jelenleg. Meglátása szerint ma nem Oroszország jelenti a legnagyobb veszélyt Európára, hanem az iszlamizmus.

A nyilatkozat már csak amiatt is érdekes, mert a hagyományosan oroszellenesnek mondható lengyel politikai elköteleződés alól a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) sem jelent kivételt, így ez mindenképp nehezíti a Jarosław Kaczyński PiS-elnök által Varsóba invitált pártok megegyezését. Jóllehet Marine Le Pen az interjúban ugyanakkor azt is kifejtette, hogy Lengyelországot szerinte számos tekintetben érdemes követni. Ide sorolta például azt a heves vitát kiváltó állásfoglalást, amely szerint a lengyel nemzeti alkotmány prioritást élvez az uniós joggyakorlással szemben. A francia euroszkeptikus elnökjelölt egyben kijelentette: reméli, hogy az Európai Unió ma ismert formája véget ér. Arról is beszélt, hogy több ponton átszervezné az unió jelenlegi rendszerét.