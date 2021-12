A héten megalakulhat az új német kormány

A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) után a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) kongresszusa is elfogadta a következő német szövetségi kormány munkáját megalapozó koalíciós szerződést, az SPD, a Zöldek és az FDP megállapodását. Az SPD, illetve az FDP fő döntéshozó szerve is több mint 90 százalékos támogatottsággal fogadta el a koalíciós egyezséget. A Zöldek 120 ezer tagja levélben és online leadott voksokkal dönthet a szerződésről, eredményt hétfőn hirdetnek – számolt be az MTI.

Ha a többség igennel szavaz, kedden hivatalosan aláírják a koalíciós szerződést, és szerdán a szövetségi parlament (Bundestag) megválasztja kancellárnak az SPD-s Olaf Scholzot, Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök pedig kinevezi a kormány minisztereit. Olaf Scholz hangsúlyozta: néhány hónappal a szeptemberi Bundestag-választás előtt alig hitt valaki a győzelemben, az SPD mégis megnyerte a választást. A koalíció céljának azt nevezte, hogy együtt nagyobb haladást érjenek el Németország számára. A tervek szerint az SPD a kancellári hivatal mellé hat tárcát kap: az egészségügyi, az építésügyi minisztériumot, a munka- és szociális ügyekért felelős tárcát, a belügyminisztériumot, a védelmi, illetve a nemzetközi gazdasággal foglalkozó tárcát.

Christian Lindner, a jobbközép FDP elnöke azt mondta: a leendő berlini kormány centrista politikát folytat majd, „nem balra tolja az országot, hanem előremozdítja”. Az FDP négy tárcát irányíthat: a pénzügyminisztériumot várhatóan Lindner vezeti majd, de a liberálisoké lehet az oktatási, az igazságügyi és a közlekedési-digitális minisztérium is.

Várhatóan a Zöldek társelnöke, Annalena Baerbock vezeti a külügyminisztériumot, a gazdasági szuperminisztériumként emlegetett tárcát a másik társelnök, Robert Habeck irányíthatja. Szintén a baloldali irányultságú ökopárthoz kerül a környezetvédelmi, természetvédelmi ügyeket is felügyelő minisztérium.