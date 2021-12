Börtönvarrodában fog dolgozni Alekszej Navalnij ellenzéki politikus, aki Vlagyimir megyében tölti börtönbüntetését – közölte kedden a Kommerszant.

A hivatalosan csalás és pénzmosás címén elítélt Navalnij Instagram-bejegyzésében azt írta, azért fog varrodában dolgozni, hogy közelebb kerüljön „a tömeghez”. Közölte, hogy a felkínált munkák közül a gondnoki, a szakácsi, a péki, a segédmunkási helyett a „varrónőit” választotta.

A Kreml egyik legélesebb bírálójának tartott Alekszej Navalnij jelenleg két és fél éves szabadságvesztését tölti a Vlagyimir megyei Pokrovban. Az úgynevezett Yves Rocher-ügyben gazdasági bűncselekmény miatt kiszabott, de felfüggesztett szabadságvesztését azért kell leülnie, mert a FSZIN (orosz Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat) szerint „sorozatosan megsértette” a feltételes szabadlábra helyezés előírásait. Alekszej Navalnij és társai ellen szélsőséges közösség létrehozása címén is eljárás indult.

A politikust január 17-én Moszkvában vették őrizetbe, amikor hazatért a berlini kórházi és rehabilitációs kezelés után. Mint ismert, 2020. augusztus 20-án Navalnij kórházba került Omszkban, miután rosszul lett a Tomszk–Moszkva repülőjáraton. Az omszki mentőkórházból hozzátartozói kérésére szállították Berlinbe. Német, francia és svéd laboratóriumi eredmények egyaránt a novicsok nevű harci idegmérget mutatták ki a szervezetében. Sokak szerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) emberei mérgezték meg, Navalnij pedig személyesen Putyint vádolta meg a merénylet elrendelésével.

Február 2-án egy moszkvai bíróság letöltendőre változtatta az úgynevezett Yves Rocher-ügyben korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztését. Az ítélet értelmében az ellenzéki politikusnak a korábban házi őrizetben eltöltött idő figyelembe vételével a rá kirótt három és fél évből valamivel több mint két és fél évet kell letöltenie.

Nemrég számolt be az Index arról, hogy Oleg Navalnijnak, Alekszej Navalnij öccsének most magyarul is megjelent könyve. Oleg Navalnij három és fél év munkatáborban letöltendő szabadságvesztést kapott, amikor bátyját, Alekszejt 2014-ben sikkasztás gyanújával 3 és fél év felfüggesztett börtönre ítélték. A bátyja politikai mozgalmát inkább csak kívülről támogató testvér büntetését az Emberi Jogok Európai Bírósága megalapozatlannak találta, de ettől függetlenül a 38 éves férfi leülte a büntetését, ottani tapasztalatairól írta meg könyvét.

(via MTI)