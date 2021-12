Oroszország magyarországi nagykövete szerint a Gazprom nem köteles megmenteni senkit

Az erőviszonyok eltolódását jól mutatja, hogy az elmúlt harminc évben jelentősen csökkent a világgazdaságban a G7-ek részesedése. Hasonló módon változik az Európai Unió globális gazdasági súlya is – mondta Jevgenyij Arnoldovics Szanyiszlavov, az Orosz Föderáció budapesti nagykövete.

A nagykövet kiemelte, hogy látja a magyar fél nyitottságát az együttműködésre való törekvésre. Hozzátette azonban, hogy az orosz fél érti, hogy az Európai Uniós és a NATO-tagság egyebek mellett „harmadik országokkal szembeni szankciókat is érintő kötelezettségeket ró Budapestre még akkor is, ha ez adott esetben ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel”. Jevgenyij Arnoldovics kiemelte, hogy készen állnak a kétoldalú kereskedelmi és gazdasági együttműködés fejlesztésére, és ezen felül más kapcsolatok bővítésére is.

A diplomata a Demokratának adott interjújában elmondta, hogy kiváló az együttműködés az energetika terén Oroszország és Magyarország között, ahogyan a környezetvédelem is egyre nagyobb szerepet kap a klímaváltozás elleni küzdelemben is. Ezen kívül a nagykövet megemlítette, hogy Rosztszelmas traktorok és kombájnok érkeznek Magyarországra. Pozitívak az együttműködés bővítésének kilátásai a közlekedési infrastruktúra területén is.

Logisztikai központokat akarunk létrehozni Magyarországon a keletről érkező áruk elosztására. A következő napokban erről a tervek szerint már meg is születik a megállapodás

– emelte ki.

Jevgenyih Arnoldovics az interjúban beszélt a koronavírus elleni küzdelemről is, amelyben a két ország jól együtt tudott működni. Szerinte Magyarországon nem kell bemutatni a Gamaleja Intézet által kifejlesztett Szputnyik V oltóanyagot, ugyanis az egyik legnépszerűbb az országban. Az orosz oltóanyag magyarországi gyártásával kapcsolatban elmondta:

Tudomásunk szerint az előkészítés a magyar partnerek által felvázolt ütemterv szerint halad. Így abból indulunk ki, hogy 2022 végétől megkezdődik az orosz fejlesztésen alapuló vakcina magyarországi gyártása.

Hozzátette, hogy a két Magyarország és Oroszország között könnyített a beutazás, de a Magyarországról érkezők számára még mindig kötelező a negatív PCR-teszt, ez azonban hamarosan változni fog, és elfogadják majd a nemzeti oltási igazolásokat is.

A nagykövet szerint pusztán spekuláció, hogy felhasználná Oroszország a magyar kormányt az Európai Unióval szemben.

Nincs másról szó, mint az egészséges kapcsolatokra törekvő országoknak Brüsszel rengeteg kárt okozó, mindent irányítani akaró hibás szemléletére adott reakciójáról

– fogalmazott Jevgenyij Arnoldovics.

Az Európában kialakult energiaválsággal kapcsolatban megjegyezte: „a Gazprom nem köteles senkit megmenteni, hiszen nem a rendkívüli helyzetek minisztériuma”. Mint mondta, a Gazprom megbízható, megalapozott hírnevű vállalatként maradéktalanul teljesíti a partnereivel szemben vállalt szerződéses kötelezettségeit, és zavartalan gázellátást nyújt, ezt pedig minden felelős politikus elismeri.

Hadd nyomatékosítsam, a Gazprom senkit sem utasított vissza. Még az ukrán tranzitútvonalon is mintegy tíz százalékkal túlteljesítjük idén a szerződéses kötelezettségeinket

– tette hozzá a diplomata.

A kelet-ukrajnai konfliktussal kapcsolatban elmondta, hogy Oroszországnak nincs szüksége a konfliktusokra. Szerinte az ukrán vezetés így próbálja meg elterelni a lakosság figyelmét a gazdasági és társadalmi problémákról. Úgy véli, nem zárható ki, hogy „néhány ukrán forrófejű Oroszország biztonságára közvetlen veszélyt jelentő katonai kalandba bocsátkozik”. De ezt nem fogják szó nélkül hagyni.

(Borítókép: A Gazprom logója. Fotó: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images)