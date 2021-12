Befejeződött az amerikai harcmisszió Irakban

Az amerikai erők a tervnek megfelelően hivatalosan is befejezték harcmissziójukat Irakban. A továbbra is ott maradó katonák már csak kiképző és tanácsadó feladatokat látnak el – jelentette be csütörtökön Kászim al-Arádzsi Irak nemzetbiztonsági tanácsadója.

Joe Biden amerikai elnök és Musztafa al-Kádimi iraki miniszterelnök júliusban állapodott meg arról, hogy az év végéig befejeződik az amerikai erők harcmissziója az országban. A megállapodás részleteiről szóló tárgyalások értek véget most – közölte Kászim al-Arádzsi.

Anonimitást kérő nyugati biztonsági és diplomáciai források úgy nyilatkoztak a Reuters hírügynökség szerint, hogy nem lehet kivonulásnak nevezni a változást, mert az amerikai erők gyakorlatilag változatlan számban maradnak Irakban, és legnagyobb részük már 2020 eleje óta csak kiképzési és tanácsadó feladatokat látott el.

Tavaly év eleje óta 2500 amerikai katona állomásozik az országban, akik főleg az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet maradványai elleni harcra koncentrálnak. Az Iszlám Állam ellen 2014-ben kezdődött nemzetközi katonai misszió Irakban és Szíriában, amikor a dzsihadista szervezet hatalma csúcsán volt és kalifátust alakított ki a két ország jelentős részén.

Amerikai és iraki tisztségviselők hangsúlyozzák, hogy az Iszlám Állam maradványai elleni küzdelem most csak egy új fázisba jut, nem szűnik meg. Amerikai légi támogatásra – felderítésre és egyes esetekben bizonyos célpontok elleni támadásra – továbbra is szüksége lesz az iraki hadseregnek és az észak-iraki kurd erőknek – szögezték le.

Ezen kívül az iraki hadsereg fegyverzete karbantartásában és pótlásában is az Egyesült Államokra szorul. Ráadásul az utóbbi hónapokban az Iszlám Állam az észak-iraki-szíriai határ térségében lévő, vitatott hovatartozású területen több támadást követett el, mint korábban. Egy ENSZ jelentés szerint az dzsihadistáknak a határvidéken még mindig mintegy 10 ezer fegyverese van.

(via MTI)