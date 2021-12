Kiderült, mennyire véd a Pfizer-vakcina az új vírusmutáció ellen

Az UNICEF második világháborút követő megalakulása óta nem volt olyan globális mértékű és léptékű, gyermekeket veszélyeztető probléma, mint a koronavírus-járvány – közölte az ENSZ Gyermekalapja.

A világszervezet szerint nincs egyetlen olyan gyermek, aki valamilyen módon ne érezné a járvány okozta negatív hatásokat. Egyre több gyermek nem részesül megfelelő oktatásban, egészségügyi ellátásban, nem jut elegendő élelmiszerhez, kényszerül gyermekmunkára vagy gyermekházasságra, vagy küzd súlyos mentális problémákkal a járvány vagy a karanténintézkedések következtében.

A koronavírus-járvány több évtizedes eredményeket vet vissza – derül ki az UNICEF friss jelentéséből, amelyet fennállásának 75. évfordulójára publikált. Közel két évvel a járvány kirobbanása után a növekvő szegénység és egyenlőtlenségek korábban nem látott mértékben fenyegetik a gyermekek jogait.

A koronavírus-járvány gyermekekre és fiatalokra gyakorolt pusztító hatásának visszafordítása, hogy ne vesszen el egy évtized (Preventing a lost decade: Urgent action to reverse the devastating impact of Covid–19 on children and young people) című tanulmány rávilágít, hogy veszélybe kerültek mindazon eredmények, amelyek a szegénység elleni küzdelem, az egészségügyi ellátás, az oktatáshoz való hozzáférés, a táplálkozás, a gyermekvédelem vagy éppen a mentális jóllét területén mutatkoztak. A válság ráadásul ma is az eleve krízishelyzetekben élőket érinti a legrosszabbul, különös tekintettel a gyermekekre, akár 1946-ban, az UNICEF alapításakor.