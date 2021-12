Egy kutatás eredményei szerint két dózis Pfizer-vakcina még kevés lehet az omikron-variáns ellen, de három adag már védhet az új mutáns vírus ellen is. Nemrég egy másik vizsgálat még arra világított rá, hogy a Pfizer-vakcina alig véd az omikron-variáns ellen. Ezzel összefüggésben a cég be is jelentette, hogy márciusban már megérkezik az új vakcinájuk, amely kifejezetten a variáns ellen nyújt nagyobb védelmet. A Német Fertőzéskutatási Központ (DZIF) kutatói nemrég ugyancsak azt állapították meg, hogy az antitestek hatékonysága mind a Pfizer-, mind a Moderna-, mind az AstraZeneca-vakcina esetén jelentősen csökkent az omikron-variáns ellen.

Most a Pfizer újabb adatokat ismertetett arról, hogy egy harmadik dózis mennyiben segít az omikron ellen. E szerint az újabb oltás már megfelelő szintre növeli a védettséget a mutáns vírus ellen. A Pfizer szakértői úgy fogalmaztak, hogy

A VAKCINÁT LÉNYEGÉBEN EGY HÁROMKOMPONENSŰ OLTÓANYAGNAK KELL TEKINTENI AZ OMIKRON ELLEN.

Uğur Şahin, a BioNTech ügyvezetője az eredményeket kommentálva azt mondta, hogy a két oltás tényleg kevés ahhoz, hogy megakadályozza a fertőzést, bár a súlyos szövődmények ellen már védelmet adhat. A harmadik oltások tömeges beadása viszont növelheti a védelmet a mutáns vírus ellen, és segíthet átvészelni a téli szezont – mondta. A cégvezető arról is beszélt, hogy az új vakcinát úgy is kialakíthatják, hogy az omikron mellett a delta-variáns ellen is célzottan hasson – írja a Guardian.