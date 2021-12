Felrobbant egy panzió Kolozsvárott, egy ember meghalt

Nagy erejű robbanás rázta meg Kolozsvár Tóköz nevű negyedét péntek hajnalban. Egy ember meghalt, ketten pedig súlyosan megsérültek.





A robbanás után a tűz is kigyulladt az épület romjai közt. A helyiek beszámolója szerint a detonáció olyan erejű volt, hogy még a körülbelül 250 méterre álló panelházak is beleremegtek. A törmelékek és üvegdarabok több tucatnyi méterre repültek szét, illetve több ingatlanban az áramszolgáltatás is megszakadt.

A tüzet eloltva, a panzió romjai között a katasztrófavédelmi egységesek egy nő elszenesedett holttestére bukkantak, két sérültet pedig kórházba szállítottak.

Emil Boc kolozsvári polgármester valamivel később jelentette be, hogy gázszivárgás okozta a robbanást. A polgármester bejelentése szerint a légnyomás több környékbeli üzletet és lakóingatlant is megrongált, most ezek állapotát vizsgálják.

Közölte azt is, hogy a detonációnak egy halálos áldozata van, egy személy pedig sokkos állapotba került. A Kolozs megyei rendőr-főkapitányság közlése szerint a halálos áldozat egy 37 éves, Temes megyei nő. A két, égési sérüléssel kórházba szállított férfi Hargita megyei illetőségű.

