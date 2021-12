Amerikai járványügy: a beoltottak közt terjed az omikron-variáns

A legtöbb ember, akinél kimutatták az omikron-variáns jelenlétét, be volt oltva a koronavírus ellen – közölte az amerikai járványügyi hivatal (CDC).

Kifejtették: a 43 páciens közül 34-en voltak azok, akik mindkét vakcinát megkapták vagy a Johnson and Johnson egydózisú oltóanyagával lettek beoltva. Közülük 14-en a harmadik oltást is felvették már, bár közülük öten ezt kevesebb, mint 14 nappal a megfertőződés előtt vették fel azt, így az oltás még nem fejthette ki a hatását.

A CDC szerint a fenti adatok erősítik azt a feltételezést, miszerint a vakcinák a korábbiaknál kevesebb védelmet nyújtanak az omikron-variáns ellen.

Jó hír azonban, hogy a jelentés szerint a fertőzötteknél enyhe tüneteket (köhögés, nátha, kimerültség) tapasztaltak eddig. A páciensek közül csak egy embert kellett kórházban kezelni, de ő is csak két napig maradt bent. A CDC ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy gyorsan terjedő vírus még az enyhe tünetek mellett is túlterhelheti az egészségügyet.

A mutáns vírus jelenlétét eddig az Egyesült Államok 22 tagállamában mutatták ki. A 43 fertőzöttek többsége, 25 fő 18-39 év közti volt. Közülük 14-en tértek vissza külföldről nem sokkal azelőtt, hogy kimutatták a fertőzést, hatan pedig korábban már átestek a koronavíruson.

