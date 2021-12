A koronavírus-fertőzések azonosítását célzó tesztelés kiterjesztését szorgalmazza Alexandru Rafila román egészségügyi miniszter, aki az új járványügyi szabályozásoktól az elvégzett tesztek számának növekedését reméli – adta hírül az MTI a tárcavezető egyik televíziós interjúja alapján, melyet Hotnews.ro román hírportál szemlézett.

A miniszter az interjúban többek között arról beszélt, hogy mindeddig Románia végezte a legkevesebb tesztet az Európai Unió tagállamai közül, holott a fertőzések a pontos feltérképezése rendkívül fontos egy egészségügyi válság kezelésében.

Az egészségügyi tárca minisztérium élére novemberben kinevezett Rafila szerint hamarosan lehetővé teszik, hogy a családorvosok közvetlenül, a megyei közegészségügyi igazgatóságok láttamozása nélkül, vezessék be a pozitív tesztek eredményét a minisztérium által működtetett koronavírus-adatbázisba.

A politikus azt is hozzátette: a tesztelési hajlandóságra az is jótékony hatással lesz, hogy az új szabályozás szerint immár nemcsak a teljes átoltottságot, vagy a fertőzésből történt kigyógyulást tanúsító, hanem a negatív koronavírusteszt alapján kiállított zöld igazolvánnyal is be lehet menni a bevásárlóközpontokba, mozikba, és más hasonló helyiségekbe.