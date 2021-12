Éppen 75 évvel ezelőtt döntötték el, hogy segítenek a világban bajba jutott gyerekeken

A történet kezdete

A második világháború pusztítása mindent és mindenkit elért akkoriban. A világégés ugyan vége tért, azonban a háborúban részt vett államoknak rengeteg csapással kellett szembesülniük, ezek között ott volt, hogy sok gyerek lett árva, éheztek és többen pedig betegségekkel is küzdöttek. Ezért az 1945 októberében megalapított Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ)

1946. december 11-én létrehozta a gyermekvédelmi szervezetét, az UNICEF-et, amely ételt, ruhát és gyógyszert biztosított a gyerekeknek.

De szerencsére nem álltak meg ennyinél.

Az elmúlt fél évszázad

1953-ban az ENSZ Közgyűlése meghosszabbította az UNICEF mandátumát határozatlan időre, ezt követően pedig az UNICEF globális kampányt indított a frambőzia ellen, amely több millió gyereket érintett, viszont penicillinnel tudták kezelni.

Ezt követően 1959-ben elfogadták a Gyermekek jogairól szóló nyilatkozatot, amely deklarálta a gyermekek védelemhez, oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, megfelelő lakhatáshoz és táplálkozáshoz való jogát.

Természetesen egyenes következménye lett ennek, hogy az UNICEF elkezdte bővíteni működési körét, és 1961-től kezdve már az oktatással is foglalkozott, többek között tanári képzésekkel, valamint az osztálytermi felszereltségekkel.

Az UNICEF tevékenységét 1965-ben Nobel béke-díjjal ismerték el a „nemzetek közötti testvériség előmozdításáért”. Története során pedig töretlenül haladt előre a gyermekjogi szervezet.

1989-ben A Gyermek jogairól szóló egyezményt az ENSZ Közgyűlése fogadta el, és 1990 szeptemberében lépett életbe.

A történelem legszélesebb körben és leggyorsabban elfogadott emberi jogi egyezménye lett. A '90-es és a kétezres években több publikáció kapott nyilvánosságot, amelyek a gyerekek további jogainak támogatásáról szóltak, valamint a fejlődő országokban segítségre szoruló fiatalok támogatását voltak hivatottak a fókuszba emelni.

Több országban is segítenek

Az UNICEF több mint 190 országban képviselteti magát, olyan helyeken a világon, ahol a legnagyobb szükség van arra, hogy támogassák a rászoruló gyermekeket és fiatalokat.

A gyerekek és a fiatalok segítésén kívül az UNICEF kiáll a nemek közötti egyenlőségért folyó küzdelemben is, a fogyatékkal élő gyermekek segítésére is figyelmet fordít, valamint a klímaváltozás elleni küzdelemben is részt vesz.

Az UNICEF világszerte hozzájárul a gyermekhalandóság csökkentéséhez, étellel, gyógyszerekkel és higiénés szerekkel támogatja a rászorulókat és családjaikat.

A szervezet célja továbbá, hogy támogassa azokat a fiúkat és lányokat, akik az oktatás terén nagy lemaradásban vannak a világ más régióiban élőkhöz képest. Ezzel párhuzamosan azon munkálkodnak, hogy csökkentsék a gyermekszegénységet, hogy így elkerüljék annak egész életre szóló következményeit.

A nemek közötti küzdelem során azt a célt tűzték ki, hogy segítsék a lányokat és nőket abban, hogy a korábbinál több jog illesse meg őket a politikai, társadalmi és gazdasági szférában.

Finanszírozás

Az UNICEF programjait, projektjeit a kormányok, kormányközi szervezetek, alapítványok, a magánszektorban dolgozó magánszemélyek hozzájárulásából fedezik.

2020-ban az UNICEF összfinanszírozása meghaladta a 7 milliárd dollárt.

Főként a közszférából érkezett a támogatás. 2020-ban a legfőbb financiális partnerek az Egyesült Államok, Németország és Japán kormányai voltak.

A koronavírus okozta válság

Az UNICEF folyamatosan elemzi a gyermekeket érintő változásokat, a velük kapcsolatos eseményeket, és ehhez mérten készítik el felméréseiket. 2020-ban azt is megvizsgálták, hogy a Covid-19 milyen hatással volt rájuk.

Természetesen világszervezetként gyorsan reagáltak a gyerekeket ért válságtényezőkre. Próbálták minél több helyre eljuttatni a 2020 végén megjelent vakcinákat. Kommunikációs csatornákat hoztak létre, amelyek révén nagyjából 3 milliárd embert érhettek el folyamatosan, köztük mintegy 810 millió gyermeket is tájékoztathattak.

Mivel főként a gyerekek védelméért dolgoztak, ezért mintegy 78 millió gyerek, serdülő, szülő és gondviselő számára tudtak biztosítani mentális egészségügyi és pszichoszociális kezelést.

A távoktatással járó problémák kezelésében pedig több mint 301 millió gyermeket tudtak támogatni az elmúlt időszakban.

A koronavírus járvány idején megmaradtak az eddigi köz- és magánszektorból érkező támogató partnerek, sőt újak is csatlakoztak hozzájuk, amelynek eredményeként a bevétel növekedett, ezzel pedig újabb rászorulókat tudtak támogatni.

(Borítókép: Gyerekek Unicef logóval ellátott kék hátizsákokkal sétálnak Kenyában. Fotó: Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Getty Images)