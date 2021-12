Lesújtott a tornádó, rekordszámú áldozatról beszélnek az Egyesült Államokban

Ha valóra válnak a félelmek, az elmúlt száz év egyik leghalálosabb tornádójaként vonulhat be az Egyesült Államok történetébe az a viharrendszer, amely péntek este söpört végig az ország hat középső szövetségi államán.

Tornádó pusztított Kentucky, Mississippi, Illinois, Tennessee, Missouri és Arkansas államban is, Andy Beshear kormányzó csak Kentuckyban több mint 80 halottról tud, de – fűzte hozzá – félő, hogy a halálos áldozatok száma 100 fölé emelkedik. Néhány város egyszerűen eltűnt. Úgy értem, eltűnt. Apám szülővárosának a fele veszett oda – nyilatkozta a politikus, akit megkérdeztek arról, a mentőegységek házról házra kutatnak-e a túlélők után. Nincsenek házak – válaszolta megtörten Andy Beshear. Több mint 50 ezer ember maradt áram nélkül a tornádó következtében.

A kentucky-i Mayfieldben a legtöbb ember életét egy gyertyagyár beomlása követelhette. Száztíz ember dolgozott a karácsony előtti rohamra készülő üzemben, amikor lesújtott a vihar, és hiába menekítették őket biztonságos helyre, csak 40 olyan akadt közöttük, aki biztosan megúszta a természeti katasztrófát. Csodaszámba fog menni, ha élve kihozunk még valakit. Ahol a tető volt, most négy és fél méter magas acéltömeg magasodik, rajta a vihar által oda sodort autókkal – ecsetelte a helyzetet a politikus.

Eközben az Illinois állambeli Edwardsville-ben beomlott az Amazon egyik raktárépülete, legalább hat embert rántva magával a halálba. Tennessee államban négy, Arkansas-ban és Missouriban 2-2 ember halt meg biztosan az ítéletidő miatt. Az arkansas-i Monette-ben egy idősotthonra sújtott le a tornádó, ahol az ápolók a testükkel védték az időseket a beomló épület törmelékeitől.

Az Egyesült Államokat azért is sokkolta a pusztítás híre, mert december nem a tornádók hónapja, egyszerűen túl hideg van a természeti jelenség kialakulásához. Ehhez képest a hat érintett szövetségi államban körülbelül 30 tornádó pusztított, és ami a nyomvonal hosszát illeti, egyikük szinte biztosan rekorder, az, amelyik 320 kilométeren át tett mindent földdel egyenlővé, ami az útjába került Arkansas-tól Kentucky-ig. Útja jelentős részét, Kentuckyban tette meg – idézi Victor Gensini, a Northern Illinois University időjáráskutatóját az AP hírügynökség.

Ehhez a maga részéről Deanne Criswell, a szövetségi katasztrófaelhárítási ügynökség, a FEMA vezetője a CNN-en annyit tett hozzá, hogy a kemény viharokhoz hozzá kell szokni, ez lesz „az új normális” az éghajlatváltozás miatt.

A pusztításra jellemző, hogy volt családi fénykép, amelyet kentucky-i Dawson Springsből 209 kilométerre, az indianai New Albany városáig repített a szél.

Walked out to my car in New Albany, IN and found this picture stuck to the window. Undoubtedly from a home that was struck by the tornado that ripped through Kentucky last night. Hoping to find its owners. It looks like it reads - Gertie Swatzell and JD Swatzell 1942 - pls RT pic.twitter.com/juoCYNAS3o