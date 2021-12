Embert ölt a medve a Székelyföldön

Romániában megint probléma volt egy medvével. Az utóbbi években már nemcsak háziállatot támadt meg a nagyvad, hanem embereket is. A jelek alapján ez történt most Hargita megyében is, a foter.ro cikke szerint.

Állítólag medve ölt meg egy embert, a portál szerint.

A hegyimentőket azzal riasztották, hogy egy embert megtámadott a medve, és súlyosan megsebesítette. Az áldozatot holtan találták egy erdei házban. Sérüléseiből következtetve már jóval azelőtt meghalhatott, hogy a hegyimentők a helyszínre értek.

A rendőrségi vizsgálat jelenleg is tart.