A bukaresti Marius Nasta tüdőgyógyászati intézet tette közzé azt a képet, amin bemutatták, hogy mennyi a napi gyógyszeradagja azoknak az oltásoktól tartóknak, akik megfertőződnek, majd az intenzívre kerülnek.

Az egészségügyi intézet kifejti, hogy ez az adag nem csak az ő kórházukban ekkora mennyiség, hanem minden más kórházban is ennyi szükséges a súlyos állapotú fertőzöttek életben tartásához. Beatrice Mahler, az intézet igazgatója elmondta, a kezeléshez használt gyógyszerek azt segítik, hogy a betegek túljussanak a kritikus pontokon.

Azt is kifejtette a szakember, hogy a gyógyszerek között rengeteg antibiotikumra, az emésztőszerveket védő szerekre, véralvadás-gátlóra, a szívműködést segítő készítményekre, infúziós oldatra, valamint egyéb, a szervezet működését segítő készítményre van szükség. Arról is beszélt a igazgató, hogy mindezek után még lélegeztetőgépre is kerülhet valaki és nincs rá garancia, hogy arról élve kerül le.

(via Főtér)