Az ukránok nem hisznek az oroszoknak, továbbra is támadástól tartanak

Az ukrán kormány nem sok hitelt ad Vladimir Putyin szavainak, és tovább fokozza országa védelemét az államhatárokon kialakult katonai-politikai helyzet miatt.

Az Index beszámolt róla, hogy Joe Biden és Vlagyimir Putyin egymással egyeztetett, a két vezető érintette beszélgetésében az orosz-ukrán viszonyt, illetve az amerikai elnök rákérdezett arra is orosz kollégájánál, hogy miért küldött ennyi katonát az ukrán határhoz. Vladimir Putyin kijelentette, hogy nem egy Ukrajna elleni támadás és megszállás előkészületei zajlanak.

Az ukránokat nem igazán nyugtatta meg az orosz vezető ígérete és továbbra is egy támadástól tartanak, ezért megerősítették a hidak, villanyerőművek és más stratégiailag fontos infrastruktúra őrzését, amiről a védelmi minisztérium számolt be. Az indoklásban kifejtették, hogy az intézkedésre a lehetséges orosz agresszió miatt van szükség. A tárca arról is informált, hogy Oroszország újabb katonákat, hadi technikát összpontosít az ukrán határ mentén és ellenőrzi az Azovi-tenger 70 százalékát, emiatt az ukrán légvédelem 24 órás szolgálatot teljesít.

Arról is hírt adott az Index, hogy Ukrajnában nagyszabású haderőfejlesztésbe kezdtek. Az ukrán fegyveres erők modernizálását nagyban támogatja az Egyesült Államok kormánya, amely nem csak pénzzel, de hadieszközökkel is segíti a szövetségét.

(via KárpátHír)