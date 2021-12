Megtorló börtönbüntetések fehérorosz ellenzéki vezetőkre

Minszk lecsapott az emigrációban élő ellenzéki vezető, Szvjatlana Cihanouszkajá férjére. Szjarhej Cihanouszki népszerű aktivistát és videobloggert 18 évi börtönre ítélték. Többek mellett aktivistákra, újságírókra, valamint más ellenzéki vezetőkre is súlyos, 14-16 év közötti börtönbüntetéseket szabtak ki.

Az ellenzékiek elleni, zárt ajtók mögötti per júniusban kezdődött meg. A vád ellenük egyebek mellett tömeges zavargásokra szóló felbujtás, gyűlöletkeltés volt, de általános vélekedés szerint ezek politikailag motivált vádak voltak.

Cihanouszkaja a fehérorosz elnök bosszújának nevezte most az ítéleteket.

A Litvániában élő ellenzéki vezető már a per kezdetekor is azt mondta: ez nem tárgyalás lesz, hanem annak az embernek a személyes bosszúja, aki erőszakkal ragadta magához a vezetést, és erőszak segítségével tartja is meg, írta az MTI.

A minszki vezetés korrupciójával gyakran foglalkozó Cihanouszkit 2020 májusában tartóztatták le, miután bejelentette: indul Lukasenka ellenében az augusztusi elnökválasztáson. Letartóztatása után felesége indult helyette a választáson, amelyet hivatalosan Lukasenka nyert meg a szavazatok 80 százalékával.

Az ellenzék szerint meghamisították az eredményeket, és valójában Cihanouszkaja győzött, aki utána az üldöztetés elől külföldön keresett menedéket. A választásokat követően tömegtüntetések kezdődtek, amelyeket a fehérorosz biztonsági erők brutálisan levertek.

(Borítókép: Szvjatlana Cihanouszkaja 2020. november 17-én. Fotó: Claudio Bresciani / TT Hírügynökség / EPA / MTI)