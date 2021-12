Eldurvultak Németországban az oltásellenesek

Mintegy kétezren gyűltek össze hétfő este Mannheimben, hogy a járványügyi intézkedések és az oltások ellen tiltakozzanak. A rendezvényen – amelyet már múlt hét óta szerveztek egy chat appon – megjelentek száma meglepte a rendőröket, akik nem voltak felkészülve ennyi emberre. A rendőrség jelentése szerint az akció mögött az oltásellenes Querdenker csoport állt. Őket talán az oltással kapcsolatban másként gondolkodóknak fordíthatjuk, és a szervezetet már egy ideje figyeli a német hírszerzés is egyes szélsőjobboldali szervezetekkel ápolt kapcsolatai miatt. Talán úgy lehetne őket leírni, mint egy lazán szerveződő mozgalom Németországban, aminek tagjai tagadják a koronavírus létét vagy a járvány súlyosságát, és oltásellenesek.

Tavasszal és a nyáron is tiltott már be hasonló tüntetéseket több közigazgatási bíróság, mondván, azok engedélyezése közegészségügyi kockázatot hordoz. Ezekhez a „Békéért, a szabadságért és igazságért” szlogenű megmozdulásokhoz csapódnak a Querdenker követői, és a vonulások vége általában erőszakba torkollik.

De mi történt Mannheimben?

A városi hatóságok nem engedélyezték a megmozdulást, ám ezt csak akkor közölték a tüntetőkkel, amikor már összeverődött a tömeg. Az először kivezényelt néhány rendőr jelezte a résztvevőknek, hogy kordonokkal lezárják előlük az utat a belvárosba, egész este. A megjelentek azonban figyelmen kívül hagyták a felszólítást, és egyre többen lettek, majd menetbe rendeződtek, és elindultak a Paradeplatz irányába, a belvárosba.

A rendőrök hasztalan próbálták őket megállítani, mert idővel kisebb csoportokra váltak szét. Három rendőr akkor sérült meg, amikor a tiltakozók megpróbáltak áttörni a felállított mobil kordonokon, három másik rendőr pedig az éjszaka további részében, a rendteremtés idején szerzett könnyebb sérüléseket. A városközpontban aztán megjelentek az ellentüntetők is, de a rendőrök megakadályozták, hogy a két csoport összecsapjon.

120 embert vettek őrizetbe, mert nem engedelmeskedtek a rendőrségi felszólításnak, illetve megsértették a gyülekezési jogra vonatkozó szabályokat. A rend csak azután állt helyre, hogy a rendőrség erősítést kapott, így az utolsó utcai lezárásokat este 10 után feloldották.

Leginkább Németország keleti felében tüntetnek

Két keletnémet nagyvárosban, Magdeburgban 3500-an és Rostockban is majdnem háromezren vonultak az utcákra, hogy tiltakozzanak a járványügyi lépések ellen. Türingia tartományban 26 betiltott rendezvényen mintegy hatezren tüntettek, a megmozdulásokon további hét rendőr sérült meg. Kisebb megmozdulások Észak-Rajna–Vesztfália tartományban is voltak, ezeken nagyjából félezren vettek részt. Kisebb csoport Drezdában is hangoskodott.

A legviccesebbre talán az a megmozdulás sikeredett, amelyet Szászország egyik városában, a helyi bevásárlóközpont parkolójába hirdettek meg. Miután összegyűlt a tömeg, a rendőrség körbezárta a parkolót, és távozásra szólította fel a tiltakozókat. A dolog azonban bonyolódott, mert a tömeg csak nőtt, méghozzá azokkal, akik vásárlás után kijöttek a szupermarketből. Mivel egy idő után a rendőrök már nem tudták megkülönböztetni, hogy ki vásárló és ki tüntető, ezért végül engedélyezték a felvonulást, és a tiltakozók elindultak.

Kis túlzással világjelenség

Többek között Csehországban, Spanyolországban és Ausztriában is voltak tüntetések az elmúlt hetekben. A Euronews beszámolója szerint Ukrajnában is hasonló okokból vonultak utcára az emberek, miután a kijevi kormány december 1-től megköveteli a teljes oltottságot a tanároktól, az orvosoktól, illetve a kormányzati alkalmazottaktól. A portál korábban arról is írt, hogy a spanyol fővárosban, Madridban is tiltakoztak. A békésen vonuló tömeg átsétált a belvároson, és a madridi kormány járványkezelési politikája ellen tiltakozott. Spanyolországban december 15-től kezdik meg az 5 évesnél idősebb gyerekek oltását.

Az ausztrál ABC News beszámolója szerint Melbourne-ben, Sydney-ben és Gold Coastban is tüntetések zajlottak. A melbourne-i és sydney-i tiltakozásokon több ezren vettek részt. November végén Bécsben volt nagyobb megmozdulás, erről itt írtunk bővebben.

(Borítókép: Oltásellenes tüntetés Berlinben 2021. augusztus 1-jén. Fotó: Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency / Getty Images)