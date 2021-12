Az EU még mindig csak ott tart, hogy egységesen kellene fellépni a pandémia ellen

Ez az Európai Tanács utolsó 2021-es konferenciája, három olyan európai ország akad, amelynek a politikai vezetője most debütál a nemzetközi porondon: Olaf Scholz német kancellár, Karl Nehammer osztrák kancellár és Magdalena Andersson svéd kormányfő is először vesz részt hasonló eseményen.

Magdalena Andersson az első nő, akit a skandináv ország történetében miniszterelnöknek választottak meg (először 2021. november 24-én, ám megválasztását követően koalíciós válság miatt szinte azonnal le is mondott, majd november 29-én ismét megválasztották). Hollandiát Alexander De Croo belga miniszterelnök képviseli a kormányalakítás miatt igazoltan hiányzó holland kolléga, Mark Rutte helyett. Ehhez Hollandia sok szerencsét kívánt.

Az állam- és kormányfők egyelőre a koronavírus-járvány hatásairól szóló tárgyalást fejezték be. Az ez után kiadott közös nyilatkozat nagyrészt kimerül az együttműködés szükségének a hangsúlyozásában, de a korábban a szivárgó hírek szerint egyeztettek arról is, hogy szerepeljen-e a következtetéseikben, hogy az oltási igazolványokat csak korlátozott, néhány hónapos határidőre adják ki, hiszen a vakcinák hatása minden jel szerint idővel csökken. Gondolkodtak azon is – írta élő hírfolyamában a Politico –, hogy valamiféle koherens, egységet sugalló fellépésre lenne szükség a pandémia ellen, de ebből csak az lett, hogy „objektív kritériumokhoz” kötnék, egy-egy EU-tagország milyen alapon korlátozza a beutazást. Ennek a koordinációja kezd szétesni, Olaszország nemrég döntött úgy, hogy minden utazótól negatív Covid–19-tesztet kér.

A másik fő témában, hogy teljes mellszélességgel ki kel állni Ukrajna mellett és erőt demonstrálni Oroszországgal szemben, többé-kevésbé mindegyik állam-kormányfő egyetért. Olaf Scholz a csúcstalálkozóra érkeztében azt ígérte, mindent megtesznek, hogy megvédjék Ukrajna határait, a határok sérthetetlensége ugyanis Európában a béke alapját jelenti. Sanna Marin finn miniszterelnök asszony a részéről úgy fogalmazott, el kell kerülni, hogy súlyosbodjon a konfliktus, Gitanas Nausėda litván elnök pedig megkockáztatta, hogy minden valószínűség szerint 30 éve ez a legveszélyesebb helyzet, amelybe a régió került, a konfliktus pedig nem csak Ukrajnáról, hanem a Baltikumról és a NATO egész keleti szárnyáról is szól.

A vége ettől még messze van, és ami a politikán kívüli menüt illeti, az állam és kormányfők kagylót, gyömbérmártásos bárányfilét desszertnek pedig karamellizált almát kapnak vacsorára. Nem rázzák a rongyot túlságosan, a fehér bor Stina Vugava 2018 lesz, amelynek palackja mindössze 14 euróba kerül, igaz, a vörös kissé drágább, Château la Dominique St Emilion Grand Cru Classe 1998, ebből egy flaskányit 35 euróért adnak a boltokban.

(Borítókép: Az EU-tagországok állam- és kormányfőinek egynapos brüsszeli csúcstalálkozója 2021. december 16-án. Fotó: Geert VANDEN WIJNGAAERT / POOL / AFP)