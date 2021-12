A gyártók megakadályozták, hogy szabályozhassa az ENSZ a „gyilkos robotokat”

A résztvevők csalódásuknak adtak hangot, miután a gyártó országok, köztük Oroszország és az Egyesült Államok ellenállásán megbicsaklottak az Egyesült Nemzetek Szervezetében (ENSZ) azok a tárgyalások, amelyek célja az autonóm fegyverrendszerek, vagy ahogy emlegetik őket, a „gyilkos robotok” használatának szabályozása volt, írta meg az al Jazeera.

A most is ismert félautomata fegyverekkel, mint például a drónokkal ellentétben ezeknél nincs szükség emberi jóváhagyásra ahhoz, hogy emberéletet oltsanak ki, az ilyen döntéseket a szenzorok és az algoritmusok hozzák meg.

A szabályozás azután vált sürgetővé, hogy márciusban Líbiából jelentették az első, teljesen automata dróntámadást. Antonio Guterres ENSZ-főtitkár arra biztatta a többek közt a taposóaknák és vakító lézerek használatát is tiltó 1983-as egyezmény (Convention on Certain Conventional Weapons, CCW) 125 tagját, hogy nyugottan fogalmazzanak meg „nagyravágyó terveket” a szabályozásban.

Pénteken azonban a CCW konferenciáján nem sikerült napirendre venni a kérdést, ugyanis azok az országok, akik érdekeltek a gyártásban, megakadályozták a többséget, hogy kényszerítő erejű szabályokat vezessen be.