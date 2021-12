Polgárháborútól tart több amerikai tábornok a 2024-es elnökválasztáson

Három, nyugállományban lévő amerikai tábornok közös cikket írt arról, hogy egyre jobban tartanak egy polgárháború lehetőségétől az Egyesült Államokban.

Paul D. Eaton, Antonio M. Taguba és Steven M. Anderson azt írták, hogy szerintük a 2024-es elnökválasztás idején következhet be egy súlyos szakadás az országban.

Röviden összefoglalva: attól tartunk, hogy a következő puccskísérlet sikerrel zárul

– fogalmaztak, hozzátéve: az Egyesült Államok haderejének is fel kell készülnie azért, hogy – szükség esetén – elháríthassanak egy puccsot vagy lázadást a választások idején.

A tábornokok arra is emlékeztetettek, hogy a 2021. januári capitoliumi ostromban több veterán, illetve aktív állományú katona és rendőr is részt vett. Ezzel összefüggésben arra a veszélyre hívták fel a figyelmet, hogy egy puccskísérlet esetén akár az amerikai hadsereg is kettészakadhat, aminek súlyos, polgárháborút előidéző következményei lehetnek.

A nyugalmazott tábornokok ezért azt kérték, hogy a Capitolium ostromában résztvevő katonákat és rendőröket szigorúan, azonnali hatállyal vonják felelősségre, valamint a hadsereg készüljön fel egy esetleges puccs forgatókönyvére, és ne engedjenek teret azoknak a haderőn belül, akik lázadást, rendetlenséget szítanak.

Korábban egy vizsgálat megállapította, hogy a biztonsági erők például a Capitolium ostromára sem voltak megfelelően felkészülve. Az ostrom mellett idén nyáron volt egy másik incidens is, akkor egy bombával fenyegőzött egy férfi az épület közelénél, ő később megadta magát és vádat emeltek ellene.

(via Washington Post)

(Borítókép: Több száz tüntető gyűlt össze a 2020-as amerikai elnökválasztás törvényszéki vizsgálatát követelve 2021. október 12-én. Fotó: Nic Antaya / Getty Images)