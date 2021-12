Egy 37 éves férfi megrongálta Robert Fico volt szlovák miniszterelnök autóját és könnygázzal támadt a testőrére, miközben a politikus őrizetben volt.

A volt kormányfőt csütörtök este, egy demonstráció előtt vették őrizetbe. Ficót még aznap este el is engedték a rendőrök, de nem sokáig örülhetett. Szabadulása után az emberei közölték vele, hogy valaki megrongálta az autóját, de akkor ennél több még nem derült ki a részletekről.

Most a szlovák sajtó úgy értesült, hogy a férfi Ficó testőreire is rátámadt könnygázzal. Egyik testőrét a mentősöknek kellett kezelniük, őt kórházba is szállították.

A támadót őrizetbe vették a rendőrök és rongálás,valamint garázdaság miatt indult ellene eljárás. Egy videón is látható, amint elviszik őt a rendőrök.

(via Új Szó)