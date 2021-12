Az Egyesült Államokban is megjelent a koronavírus súlyos szövődményeként számon tartott feketegomba-fertőzés, amely korábban Indiában okozott több ezer halálesetet.

A mukormiózis néven is emlegetett betegséget most három arkansasi egészségügyi intézményben is jelentették, de az esetek közt egyelőre nem találtak összefüggést.

A feketegombát összesen tíz betegnél mutatták ki, akik közül hatan belehaltak a fertőzésbe.

Egyikük sem volt beoltva és átlagos életkoruk 57 év volt.

A koronavírust az utóbbi két hónapon belül kapták el, és súlyos megbetegedést okozott náluk az ezután jelentkező feketegomba-fertőzés.

Az 50 százalékban halálos gombafertőzés elsősorban a koronavírusos páciensek között terjed. A fertőzés – a legyengült immunrendszert kihasználva – a gyomrot és a bélrendszert vagy a tüdőt támadja meg. A feketegomba indiai terjedése idején előfordult az is, hogy a sebészeknek el kellett távolítaniuk egyes betegek szemét, orrát vagy állkapcsát azért, hogy a fertőzés ne hatoljon be az agyba.

