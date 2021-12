A brit hatóságok 82 886 új fertőzöttet jelentettek be vasárnap.

A három héttel ezelőtti vasárnapon a britek még csak 36 507 új esetről számoltak be, vagyis most az akkorinak a 227 százalékára nőtt az esetszám. Halálos áldozatokat tekintve viszont mindössze 45 főről számoltak be, ez jóval kevesebb például a pénteken jelentett 111-nél.

Időközben az is kiderült, hogy az országban már több mint 12 ezer fertőzöttnél mutatták ki egyértelműen az omikron-variáns jelenlétét genomszekvenálással (a feltételezések szerint valójában ennek a sokszorosa lehet az omikronnal fertőzött páciensek száma).

(via The Guardian)