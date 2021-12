A Sydneybe és Melbourne-be érkező, mindkét vakcinával beoltott utazóknak keddtől kezdve nem kell karanténba vonulniuk három napra – jelentették be ausztrál kormánytisztviselők.

Új-Dél-Wales, valamint Victoria állam miniszterelnöke közös közleményükben azt írták, hogy a karanténkötelezettség elkerüléséhez két negatív tesztre is szükség lesz. Az egyiket még az utazás előtt 72 órával, a másikat pedig az érkezés után 24 órával kell készíteni. Az utóbbi teszt eredményének megérkeztéig karanténban kell maradni.

Új-Dél-Walesben ezen kívül még azt is előírták, hogy az érkezés után hat nappal is végeztetni kell egy tesztet. Victoriában ugyanezt az érkezés utáni 5-7. napon belül kell megcsináltatni. A mostani szabályozások értelmében továbbra is két hétre karanténba kell vonuljanak azok a felnőttek, akik még nem kapták meg mindkét vakcinát.

Az enyhítésre annak ellenére kerül sor, hogy Új-Dél-Walesben rekordszámú, 2313 új fertőzöttet regisztráltak nemrég egy nap alatt.

(via CNN)