Sadiq Khan polgármester szombaton bejelentette, hogy szükségállapotot vezetnek be Londonban az omikron-variáns gyors terjedése, valamint a kórházban kezeltek számának növekedése miatt.

A polgármester azt mondta, hogy korábban egyeztetett a brit Egészségségügyi Szolgálat (NHS) munkatársaival és az önkormányzatokkal is, mielőtt meghozta a döntést. Konkrét intézkedéseket a polgármester nem jelentett be a szükségállapottal összefüggésben, de azt elmondta, hogy

Az utóbbi 24 órában regisztrálták a legtöbb új fertőzöttet, több mint 26 ezer esetet a pandémia kezdete óta

– fogalmazott Sadiq Khan.

A most bevezetett szükségállapotot (major incident) legutóbb a 2017-es westminsteri terrortámadás idején hirdette ki a polgármester. A polgármester szerint ennek kihirdetésével most aláhúzták, hogy a különböző hatóságoknak nagyobb mértékben koordinálniuk kell a munkájukat a koronavírus-járvány megfékezése érdekében.

Fontos, hogy a londoniak megértsék, mennyire súlyos a helyzet. A legtöbb, amit most tehetnek, az az, ha beadatják a két oltást, vagy az emlékeztető dózist, ami tovább növelheti a védelmet

– mondta a városvezető.

Nemrég egyébként az is felmerült, hogy egész Angliában korlátozásokat vezethetnek be az omikron-variáns gyors terjedése miatt. A mutáns vírus terjedése volt ezen kívül annak is az oka, hogy a franciák szinte teljesen lezárták a beutazást az Egyesült Királyságból.

