Halálra késeltek egy amerikai rappert a koncertje előtt

A koncertje előtt késeltek halálra egy amerikai rappert, Drakeo the Rulert.

A 28 éves énekes a Once Upon a Time in L.A. nevű, Los Angelesben rendezett fesztiválon lépett volna fel szombat este, amelynek olyan ismertebb nevek is vendégei voltak, mint Snoop Dogg, 50 Cent és Ice Cube.

Először a városi tűzoltóság közölte, hogy egy férfit kritikus állapotban szállítottak kórházba helyi idő szerint este fél kilenckor. Utóbb a People magazin forrásai megerősítették, hogy Drakeo the Ruler az illető. Mindeközben egy videó is terjedni kezdett a közösségi médiában, amelyen feltételezhetően a rapper látható, amint a földön fekszik és vérzik az arca.

Először a The Los Angeles Times értesült arról, hogy a rapper életét nem tudták megmenteni a kórházban. Nem sokkal este 10 óra után a fesztiválon résztvevőket is arról értesítették, hogy az esemény további részét lefújják, és arra kérték őket, hogy hagyják el a helyszínt. Drakeo koncertje fél 9-kor lett volna a hivatalos menetrend szerint.

Rendőrségi források szerint egyelőre még senkit sem fogtak el a késeléssel összefüggésben. A források azt is megerősítették, hogy az egyik főfellépőként számon tartott Snoop Dogg is nem sokkal azelőtt járt a helyszínén, hogy a tragédia történt.

Drakeo korábban is érintett volt már legalább egy bűnügyben. A gyanú szerint 2016-ban megölt egy 24 éves férfit, emiatt 2019-ben el is ítélték (ekkor már letartóztatásban volt). 2020-ban a vádakat módosították, ennek következtében a rapper 2020 novemberében vádalkuval szabadulhatott három börtönben töltött év után.

(via People)

(Borítókép: Drakeo, the Ruler 2021. december 12-én San Bernardinóban, Kaliforniában. Fotó: Scott Dudelson / Getty Images)