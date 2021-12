Kiengedtek a börtönből az életfogytiglanra ítélt pedofil rendőrt

Egy nyílt, minimális megfigyelés alatt tartott börtönbe helyeztek át egy 47 éves, pedofília miatt életfogytiglanra elítélt rendőrt az Egyesült Királyságban, miután 11 évet letöltött a börtönbüntetéséből. A változtatás a gyakorlatban azt jelenti, hogy a férfi – bizonyos időközönként – mindenféle felügyelet nélkül mászkálhat az utcán.

Daniel Lishmant 13 emberrel szemben követett el visszaéléseket, emiatt ítélték 2010-ben életfogytiglani börtönbüntetésre. A férfi 2001 és 2010 közt egy alkalommal nemi erőszakot, 12 alkalommal pedig szexuális zaklatást követett el. Az áldozatai 8 és 24 év közti emberek voltak, férfiak és nők vegyesen. Hármuknak valamilyen fogyatékossága vagy tanulási nehézsége volt.

Lishmant később a rendőrségtől menesztették, de a munkahelyén nem indítottak vizsgálatot ellene. Csak sokkal később, 2010-ben érték tetten, amikor egy 12 éves lányt zaklatott, miközben magát villanyszerelőnek kiadva ellenőrizte a bojlert a házban. Később a férfinál több száz kiskorú gyermekekről készült fotót találtak, amelyeknek szintén döntő szerepe volt abban, hogy elítélték.

Most, 11 év után azonban a férfi kérésére áthelyezték őt egy nyílt börtönbe. A Sunday People értesülése szerint a férfi áthelyezése óta számos napot töltött el ismét közösségben, két éjszaka például nem is a börtönben aludt. Egyik áldozata, a most 23 éves Amy Hannah hibásnak nevezte a döntést, és azt állította, hogy Lishman semmilyen megbánásnak nem mutatta jelét, ezért nem kellene azt engedni, hogy szabadon járkálhasson az utcán.

Rengeteg ember gyermekkorát elvette, egyáltalán nem érdemel kegyelmet

– mondta Hannah, aki 8 éves volt, amikor a férfi molesztálta őt. A nő édesanyja ugyancsak azt mondta, hogy a férfi mindig is veszélyt fog jelenteni a gyerekekre, különösen úgy, hogy korábban rendőr volt, ismeri a rendszer működését.

A bíró [az ítélethozatalkor] azt mondta, hogy nagyon alattomos, ravasz és manipulatív személyiség, gyakorlatilag minden szülő rémálma

– idézte fel az édesanya.

Az elítélt férfi egyébként nemrég az életfogytiglani börtönbüntetésének enyhítéséért is folyamodott, de ezt a kérelmet egyelőre pont amiatt utasították el, hogy még nem töltött elég időt a közösségben, és nem látható, hogy vissza tud-e majd illeszkedni a társadalomba.

