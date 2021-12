Rossz csapatnak drukkoltak, börtönbe kerültek

Októberben letartóztattak három főiskolai hallgatót az indiai Kasmírban azért, mert az ellenfél csapatának szurkoltak egy India és Pakisztán közti krikettmérkőzésen.

A BBC stábja most az egyik letartóztatott fiatal családjánál járt. Testvére elmondta, hogy a fiút és két társát már október 24. óta börtönben tartják. Aznap a T20 krikett-világkupa meccsén vettek részt.

A mérkőzést a pakisztániak nyerték, amiről a fiatalok a WhatsAppon is üzeneteket osztottak meg, többek közt például az egyik pakisztáni sztárjátékost dícsérve. A meccs után – hazaárulás gyanújával – őrizetbe vették a fiatalokat. A diákokat a fentiek mellett azzal is vádolják, hogy az főiskolai kampuszon is pakisztánpárti propagandát folytattak, ezt viszont a főiskolájuk is tagadta.

A diákokat egy alkalommal már szélsőjobboldali csoportok tagjai is bántalmazták, amikor éppen egy bírósági tárgyalásra vitték őket. Ráadásul a városi ügyvédek nem akarják elvállalni a védelmüket. Egyikük a BBC-nek azt mondta, hogy azért, mert ő érzéseiket is megsértették a fiatalok. Hozzátette: szerinte a szólásszabadság ugyan vonatkozik rájuk, de ez nem jelenti azt, hogy a saját országukban dicsőíthetnek egy olyan, másik nemzetet, ami a hazájuk érdekeivel ellentétes tevékenységeket folytat.

Az indiai kormányzópárt, a Bháratíja Dzsanatá Párt (BJP) mindeközben úgy reagált a BBC-nek az esettel kapcsolatban, hogy a fiatalok letartóztatára szükség volt „a törvényesség és a rend fenntartása érdekében”.

India és Pakisztán közt a két állam létrejötte óta feszült a viszony. 1947-ben például még Kasmírban is fegyveres összecsapások folytak, a régiót azóta felosztották egymás közt az államok. 2019-ig bezárólag az indiai területrészt korlátozott autonómiát élvezett, ezt azonban akkor visszavonták, miközben más szigorú intézkedéseket is hoztak a térségben.

(via BBC)