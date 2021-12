Oxfordi szigortérkép: Magyarország nagyon laza

Egy nemzetközi összehasonlításból kiderül, hogy Magyarországon más országokhoz képest szinte alig vannak korlátozások a járvány, illetve az egyre inkább terjedő omikron-variáns miatt.

Az Oxford Egyetem által készített mutató, az Our World in Data számos kimutatása közt látható egy „Szigorúsági Index” is, amely egy egytől százig terjedő skálán pontozza – más országokkal is összevetve –, hogy milyen járványügyi intézkedésekkel küzdenek az államok a koronavírus-járvány ellen. Európa ebből a szempontból nézve így fest ki a legfrissebb, december 18-i adatok alapján:

A térképen sötéttel jelölik azokat az országokat, ahol sok korlátozás van, és világossal azokat, ahol csak kevesebb. Látható, hogy Magyarország a legvilágosabb országok közé került.

A százpontos skálán huszonötön áll jelenleg az érték, ennél kisebbet két helyen lehet látni: egyrészt a laza járványkezelésről hírhedtté vált Svédországban – december elején egyébként itt is szigorítottak –, másrészt Belaruszban, ahol jellemzően szintén nem aggódnak túl sokat a vírus miatt; védekezésként a járvány elején azt javasolták az embereknek, hogy igyanak vodkát, szaunázzanak és persze dolgozzanak jó sokat.

Mindez azt jelzi, hogy Magyarország egyelőre tényleg az egyik „leglazább” helynek számít járványügyi szempontból (ezt ezen a térképen lehet megtekinteni) Európában, de még a világon is. Az Our World in Data adatbázisában egyébként azt is meg lehet nézni, hogy időben hogyan alakultak a korlátozások az országban.

Ebből kiderül, hogy a járvány legelső hulláma idején hirtelen nagyon sok korlátozás jött, amelyeket aztán szépen lassan feloldottak, majd utána tavaly ősszel, a második hullám idején szigorított megint ugrásszerűen az ország. A harmadik hullám végéig utána nem is nagyon volt lazítás, a negyedik hullámnál pedig ugyancsak kevés új rendelkezést vezettek be.

A szigorú járványkezelés azért is fontos kérdés, mert a szakértők szerint az omikron-variáns okozhatja majd a koronavírus ötödik hullámát Magyarországon, amely nagyon hamar el tud terjedni (ennek jeleit az Egyesült Királyságban például már lehet látni). Az sem lehetetlen, hogy akár már januárban vagy februárban megkezdődhet a következő, az omikron által okozott hullám. A variánsból egyelőre még csak három fertőzöttet mutattak ki idehaza.

(via Our World in Data)

(Borítókép: Egy férfi várja a villamost Budapesten 2020. április 1-én. Fotó: Kurucz Árpád / Anadolu Agency / Getty Images Hungary)