Tüntetnek az új lengyel médiatörvény ellen, közel 900 ezren írták alá a petíciót

Eddig 870 ezren írták alá azt a petíciót, amely arra kéri Andrzej Duda lengyel elnököt, hogy ne írja alá a „Lex TVN” néven elhíresült médiaszabályozást, amelynek értelmében a legalább fele arányban az Európai Gazdasági Térségen kívüli tulajdonú médiacégek nem kaphatnának működési engedélyt Lengyelországban, ezzel jogilag lényegében ellehetetlenítve a kormánykritikus TVN24 hírcsatorna működését, amely az amerikai Discovery Inc. tulajdonában van.

Az ügy már július óta húzódik, a törvénytervezetet kritikusai kezdetektől fogva a TVN24 ellehetetlenítésének szándékaként értékelték. A csatorna akkor azt közölte:

A külföldi propaganda elleni harc hamis színlelése alatt megpróbálják korlátozni a média szabadságát. Nem engedünk semmiféle nyomásnak, és függetlenek maradunk nézőink érdekében.

Néhány hétre rá fel is függesztették a TVN24 működési engedélyét, majd augusztusban összeomlott a lengyel kormánykoalíció, amikor is menesztették posztjáról Jarosław Gowin kormányfőhelyettest, a Porozumienie (Egyetértés) párt elnökét, aki a „Lex TVN” ügyében nem támogatta a Morawiecki-kormányt. Eztán szeptemberben – miután a szejm megszavazta, a szenátus azonban elutasította a javaslatot – mégiscsak meghosszabbították a hírcsatorna akkor lejáró engedélyét, az ennek ellenére most pénteken véglegesen elfogadott jogszabály azonban új fordulatot hozhat a kérdésben.

A törvény elfogadása nyomán számos lengyel városban tüntetéseket tartottak, illetve tartanak a TVN védelmében. A csatorna tudósítása szerint Varsóban ma este hét órától kezdődött demonstráció az elnöki palota előtt „Szabad média, szabad emberek, szabad Lengyelország” szlogen alatt, ahol Andrzej Duda államfőtől követelik a törvény elutasítását. Hogy az elnök döntése mi lesz, az egyelőre igen jó kérdés, őt ugyanis szintén a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) jelölte a pozíciójára, ennek ellenére korábban nem zárta ki annak a lehetőséget, hogy nem írja alá a törvényt.

(via TVN24)