Év végétől minden külföldinek, aki munkát vállal Oroszországban, három havonta negatív tesztet kell bemutatnia olyan betegségekről, mint a szifilisz vagy a lepra. Ugyanilyen időközönként drogtesztet is végezni kell. A külföldi kereskedelmi szövetségek arra kérik Moszkvát, hogy vizsgálja felül a szabályozást, írta meg a Deutche Welle.

A törvénymódosítást múlt héten jelentették be, és december 29-én lép életbe.

Az új szabályozás szerint a külföldi munkavállalóknak, családtagjaiknak, valamint azoknak, akik hosszabb ideig tartózkodnak az országban, rendszeresen teszteknek kell alávetniük magukat, hogy igazolják, nem szenvednek fertőző betegségekben, például HIV-ben, szifiliszben, leprában vagy tuberkolózisban. Ezen felül drogtesztet is fognak csinálni, valamint a hatóságok a fényképüket és ujjlenyomataikat is rögzítik.

Az új szabályokat hat év feletti gyermekek esetén is alkalmazni kell. Ha az egyik eredmény pozitívnak bizonyul, a vízumot nem állítják ki, vagy a már meglévő vízumot érvénytelenítik. Külföldi állampolgároknak negatív HIV-tesztet már most is be kell mutatniuk, ha munkavállalói vízumot vagy 90 napnál hosszabb időre szóló tartózkodási engedélyt igényelnek.

Belarusz állampolgárokra a törvény nem vonatkozik, talán azért, mert hivatalosan „államszövetséget” alkotnak, a Belaruszból érkezők vízummentességet élveznek, és a munkavállalásuk is egyszerűbb.

A hatóságok azt egyelőre nem közölték, hogy hol és pontosan mikor kell elvégeztetni a teszteket.

Az új szabályozást egy német üzletember „puszta zaklatásnak” nevezi a Német-Orosz Kereskedelmi Kamarának (AHK) címzett levelében. Elmondása szerint a teljes procedúra négy teljes munkanapig tart. Az első napon órákig kellett sorban állnia a bevándorlási hivatalban, több száz más munkavállalóval együtt.

Nem lennék meglepve, ha elkaptam volna a koronavírust. Szinte senki nem viselt helyesen maszkot, és a távolságot sem tartották,

fogalmazott.

A második alkalommal a teljes napot a szaharovói bevándorlási hivatalban kellett töltenie, hogy „postást játsszon” a hivatalnak: orvosi igazolásokat kellett begyűjtenie, és azokat a pulthoz vinni. A szabályok szerint mindent személyesen kell intézni. Még egy nap eltelt a drogteszttel, majd januárban ismét vissza kell még mennie a fénykép és az ujjlenyomatok miatt.