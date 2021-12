Ha szeretne Erzsébet királynőnek dolgozni, itt a lehetőség

Álláshirdetést adott fel a brit királyi család, szükségük van ugyanis egy emberre, aki részt vesz a királyi levéltár dokumentumainak digitalizálásában.

A munkavégzés időtartama 2022 februárja és 2023 márciusa közt lenne, havonta 2000 fontot fizetnének érte. Hetente 37 és fél órát kellene dolgozni, és 33 napi szabadságot biztosítanának egy évben (ebben viszont a hivatalos állami munkaszüneti napok is benne vannak), továbbá a nyugdíjalapba is egy nagyobb összegű visszatérítést kapna a munkavállaló, akit továbbképzésekkel is segítenének.

A munkaleírásban azt írták, hogy az ideális jelöltnek figyelmesnek kell lennie az apró részletekre, valamint jó szervezői, tervezői képességekkel kell rendelkeznie. Továbbá arra is képesnek kell lennie, hogy jó minőségű digitális fényképeket készítsen az adatokról, és ellenőrizni tudja a már elkészült anyag minőségét és metaadatait.

Ezen kívül azt is elvárják, hogy a jelentkezőnek releváns munkatapasztalata legyen a digitalizáció, adattárolás területén. Továbbá azt sem rejtették véka alá, hogy szigorú határidőket fognak szabni, és a munka garantáltan meg fogja terhelni a dolgozót. Az állásra 2022. január 7-ig lehet jelentkezni.

Vannak más lehetőségek is

Ezen kívül további 16 állásra is jelentkezőket keresnek a királyi családban, többek közt például szükségük lenne:

adminisztrátorokra;

Jegyeladókra (a jövő évben esedékes királynői platinaévforduló rendezvényeihez);

Kertészekre;

Operátorokra, akik a királynő helikopteres csapatának működését felügyelnék;

Tárlatvezetőkre a királyi palotákhoz és gyűjteményekhez;

Tűzbiztonságért, egészségért, biztonságért felelős műszaki vezetőre.

A legtöbbet az kereshetné, aki az utóbbi állást képes betölteni, neki évente akár 70 ezer font is a markát üthetné.

(via Mirror)

(Borítókép: II. Erzsébet 2017-ben. Fotó: Stuart C. Wilson / Getty Images)