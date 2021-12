Lehet, hogy Erzsébet királynő lemondja a karácsonyi programját

Elképzelhető, hogy – az előzetes tervekkel ellentétben – Erzsébet királynő nem tudja vendégül látni családját a sandringhami kastélyban a koronavírus-járvány miatt.

Az már néhány napja kiderült, hogy a karácsony előtti, szélesebb körben rendezett ebédet biztosan lemondja a királynő a járványhelyzet miatt (ez kedden lett volna). Most viszont azt is pedzegetik, hogy a szűkebb körben rendezett, bensőségesebb vacsorát is el kell halasztani.

Az eredeti tervek szerint egyébként a királynőnek már pénteken le kellett volna utaznia Sandringhambe, de ezt egyelőre elhalasztották, és az is lehet, hogy végül nem is megy oda idén karácsonykor. Normális esetben egyébként december második felétől egészen február 6-ig Sandringhamben lenne. A Buckingham-palota egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt a királynő terveiről, de elképzelhető, hogy hamarosan bejelentést tesznek ezzel kapcsolatban.

Ha Erzsébet királynő mégis úgy dönt, hogy idén is Sandringhambe megy, akkor is valószínű, hogy a szokásos programok egy részét kihagyják majd. Példának okáért azt is, hogy karácsony reggelén a család elsétál a közeli templomba. Ha viszont Windsorban marad, elképzelhető, hogy ott fogják őt meglátogatni közeli családtagjai.

A karácsonyi vacsorára korábban a népes család néhány tagját már meghívta a királynő. Az már biztosnak volt tekinthető, hogy Károly herceg és Kamilla hercegné, Vilmos herceg és Katalin hercegné, illetve a gyermekeik is ott lennének. Tavaly ugyanezt a családi összejövetelt egyébként szintén lemondta a királyi család a koronavírus-járvány miatt, akkor Erzsébet királynő az idén áprilisban elhunyt Fülöp herceggel karácsonyozott.

Az esemény idei lemondását az indokolhatja, hogy az utóbbi napokban rengeteg fertőzöttet jelentettek be a brit hatóságok, legutóbb például több mint nyolcvanezerről számoltak be. Ezenkívül aggodalomra ad okot, hogy több mint tizenkétezer esetben már az omikron-variáns jelenlétét is kimutatták, de a szakértők szerint valójában ennél sokkal nagyobb lehet az esetszám.

