Ősszel számos negatív rekordot produkált a Magyarországgal szomszédos ország, a napi halálozásban és a fertőzöttek számában is többször a csúcson voltak. Most az is kiderült, hogy az alacsony átoltottság mellett ebben az országban csaltak a legtöbben a vakcinákkal, az úgynevezett lefolyóba oltakozás módszerét használva – írja a foter.ro.

Lucian Bode belügyminiszter beszélt arról, hogy járványidőben sem hagyott alább a bűnözés, és a lefolyóba oltakozás terén hazája túlszárnyalja az összes európai országot. A politikus elárulta, hogy jelenleg több mint 500 bűnvádi eljárás van folyamatban országszerte csak ebben a kategóriában, ezek keretében több mint 1300 ember ellen nyomoznak.

Ennek a módszernek a lényege, hogy azok, akik az igazolást szeretnék, ám az oltóanyagot nem akarják megkapni, megfelelő összeget fizetnek az orvosnak, aki kitölti a papírokat, a vakcinát pedig kiönti. Ez a személy hivatalosan oltottnak számít, és nemcsak magára, de a társadalom többi tagjára is veszélyt jelent. Az első ilyen ügyet még szeptember elején fedezték fel, de meggyőző bizonyítékok vannak arra nézve, hogy az új népszokás már a nyáron elkezdett hódítani. A tárcavezető kiemelte a petei határátkelő oltópontjának nagy port kavart esetét: csak itt mintegy 3500 hamis oltásigazolást állítottak ki egyenként 250–300 euró fejében.

(via Főtér)