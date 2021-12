Heinz-Christian Strache szerint merényletet követtek el ellene Ibizán

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) volt elnöke szerint a videó félrevezető módon volt összevágva, a kijelentéseit tudatosan félremagyarázták. Szerinte a teljes, hét órás felvétel azt bizonyítja, hogy nem korrumpálódott és minden ajánlatot visszautasított.

A cél az volt, hogy Strachénak mennie kell, ez egy puccs volt, merénylet, nem pedig oknyomozó újságírás. Az osztrákok sikeres, megválasztott képviselőjeként bizonyos befolyásos emberek útjában álltam Európában és Ausztriában

– fogalmazott, majd hozzátette: „Örülök, hogy élek, sajnos Jörg Haider [az FPÖ korábbi elnöke, aki egy balesetben meghalt] nem volt ilyen szerencsés. De Haider után túl gyanús lett volna, ha egyszer csak egy második FPÖ-elnök is meghal”.

A jövőjéről beszélve Strache – aki nemrég adott ki egy könyvet, amelyben többek közt az Ibiza-botrányról is írt – azt mondta, hogy most a családjára és a gazdasági ügyeire összpontosít, de az ügyeivel kapcsolatban továbbra is eljárások, perek folynak „Szeretném, hogyha az összes névtelen forrásból származó, hamis vád mielőbb tisztázódna. Amíg ez nem történik meg, nincs értelme a politikának” – mondta, hozzátéve: szerinte még sokáig elhúzódnak a vizsgálatok.

(via Magyar Hírlap)