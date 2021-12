Karácsonyig nem lesznek újabb korlátozások az Egyesült Királyságban – jelentette be Boris Johnson miniszterelnök keddi videóüzenetében – írja az Independent. A bejelentés annak tükrében meglepő, hogy több egészségügyi szakértő is arra hívta fel a figyelmet, hogy az omikron-variáns egyre komolyabb terjedését csakis újabb korlátozásokkal lehet megállítani.



A kabinet mindaddig nem kíván további szigorításokat bevezetni, amíg nem tudnak meg többet a nemrégiben felfedezett új variánsról. Johnson videóüzenetében hangsúlyozta, hogy még nincs elegendő bizonyíték ahhoz, hogy újabb szigorító intézkedéseket hozzanak.



Közben a Reuters egy brit kutatásra hivatkozva azt írja, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az omikron-variáns kevésbé súlyos betegséglefolyást okoz, mint a delta. Emellett az is kiderült, hogy a Covid-fertőzött férfiaknál egy időre csökken a spermiumszám, így a termékenységükre is negatív hatással van a betegség. A londoni Imperial College kutatói 11 329 megerősített vagy nagy valószínűséggel omikronnal fertőzött ember tüneteit hasonlították össze kétszázezer olyan fertőzött betegségének lefolyásával, aki más vírusvariánstól betegedett meg.

A kutatók hétfőn kiadott jelentése alapján úgy tűnik, hogy az omikron nem kevésbé súlyos tüneteket okoz, mint a delta.