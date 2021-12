A szélsőséges román párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), amely gyakorta hangoztatja járványtagadó és oltásellenes hozzáállását, kedd reggelre a bukaresti parlament elé hirdetett tüntetést, tiltakozásul a kötelező munkahelyi védettségi igazolvány bevezetése ellen.

A megmozduláson nagyjából 2000-en vettek részt, eleinte békésnek tűnt a rendezvény, ám egy adott pillanatban egy száz fős csoportnak sikerült áttörnie a képviselőház bejáratát őrző csendőrökön, és bejutott a parlament udvarára. Többen a kerítésen is átmásztak, azonban a törvényhozás épületébe már nem jutottak be, a bejáratokat ugyanis a kormányőrség lezárta, és a csendőrség is védvonalat alkotott az udvaron. Az erőszakos tüntetőknek sikerült megakadályoznia több képviselőt abban, hogy bejussanak a munkahelyükre, többeket leköptek, majd lezárták a parlament melletti sugárutat.

Szabadságot!, Eljövünk értetek!, Le a gyilkosokkal!

– kiabálták a tüntetők.

(via Főtér)