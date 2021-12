Szlovákia szerződést kötött 340 000 adag Nuvaxovid vakcina behozatalára, amelynek feltételes regisztrációját hétfőn hagyta jóvá az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Humángyógyszer Bizottsága. A vakcináknak 2022 első felében kellene megérkezniük, tudatta a Magyarországgal szomszédos ország Egészségügyi Minisztériuma.

Az Index beszámolt róla, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyta a Novavax oltóanyagát, a Nuvaxovidot, amely az ötödik koronavírus elleni vakcina lehet, amelyet elfogadnak az Európai Unióban a 18 éven felüliek számára.

Az EMA gyógyszerekkel foglalkozó bizottsága alapos értékelést követően közölte az adatait, amely szerint az oltóanyag, ami fehérje alapú megbízható, egyúttal megfelel az EU hatékonysági, biztonsági és minőségi kritériumainak, így a feltételes forgalomba hozatali engedély kiadását javasolta. A gyógyszerfelügyelet arról is hírt adott, hogy továbbra is figyelni fogja a vakcina hatékonyságát és biztonságosságát az egyes tagországokban, vélhetően Szlovákiában is.

(via Új Szó)