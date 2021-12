Hétfőn ismét tüntettek a szlovák vendéglősök, ezúttal Pozsonyban, ahol azt követeltek, hogy karácsonytól kinyithassanak. A kormánykoalícióból három párt névleges támogatását már sikerült megszerezniük.

Az Index korábban hírül adta, hogy a vendéglátószektor ultimátumot adott a kormánynak, mert szerintük nem kapnak elég támogatást a pandémia okozta veszteségeikre, emellett pedig arra figyelmeztették az ország vezetését, hogy ha a kéréseik nem teljesülnek, a tiltások ellenére is ki fogják nyitni az üzleteiket.

Tegnap tovább fokozódott a vendéglősök ellenállása, és a fővárosban szerveztek tiltakozást, ahol „túlélési feltételeiket” is elmondták. Azt akarják, hogy a gyógyult és oltott vendéglátások kinyithassanak, anyagi támogatást kértek a költségeikhez, illetve adócsökkentést. A vállalkozók azt is bejelentették, hogy ha az állam nem tesz eleget az igényeiknek, akkor a tiltás ellenére is tartanak egy rövid, tiltakozó étteremnyitást.

(via Paraméter)