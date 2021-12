Szerdától elindult a regisztráció az 5–11 éves gyerekek oltására Szlovákiában. A gyerekek itt is a Pfizer-vakcinából kapnak majd egy kisebb adagot, ugyanúgy, ahogy a többi európai országban.

Az országban a 12 évnél fiatalabb gyerekek oltása eddig csak kivételes esetben volt engedélyezett, külön orvosi engedéllyel. December 22-től azonban – az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyását követően – korlátozás nélkül elérhetővé teszik az oltást az 5–11 év közöttiek részére.

Az egészségügyi tárca figyelmeztetett arra is, hogy a 18 évnél fiatalabbak kizárólag szülői kísérettel oltathatják be magukat. A regisztrációt követően SMS-ben érkezik az időpont a legközelebbi oltópontra, az első oltást január első napjaiban adják be.

(via Új Szó)