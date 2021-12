Magyarország 530 ezer adag koronavírus elleni AstraZeneca-vakcinát biztosít Bangladesnek – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalára szerda reggel feltöltött videóban. Szijjártó Péter azt mondta, hogy Magyarország ezzel segít felgyorsítani a bangladesi oltási kampányt, és hozzájárul ahhoz, hogy az emberek a világ azon táján is nagyobb biztonságban legyenek.

Hangsúlyozta, hogy a magyarok Európa leggyorsabb oltási kampányát tudták megkezdeni tavasszal. Ennek köszönhetően az emberek életét és munkahelyét is biztonságba tudták helyezni.

Magyarországon sok millió vakcina található a raktárakban, ami lehetővé teszi, hogy mindenki megkapja az első, a második, vagy akár a harmadik oltást is. Ráadásul most tudunk segíteni másoknak is