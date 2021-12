Olaszországot is elérte a koronavírus járványának negyedik hulláma, amely a napi esetszám, valamint a kórházak leterheltségének ugrásszerű emelkedését eredményezte szerdán, miközben a kormány még mindig nem döntött az ünnepek alatti esetleges további korlátozásokról.

Több mint nyolcmillió diák családja várja a Draghi-kormány csütörtökre ígért bejelentését az újabb járványintézkedésekről. Több mint nyolcmillió azoknak az olaszok a száma is, akik már lemondták a karácsonyra és szilveszterre tervezett utazási és szállodai foglalásukat.

A naponta azonosított új betegek száma még csak most kezdett ugrásszerűen növekedni, és az egészségügyi minisztérium adatai szerint a plafon elérésének időpontja nehezen kiszámítható.

Az utóbbi huszonnégy órában végzett több mint 779 ezer teszten több mint 36 ezer új beteget szűrtek ki, majdnem ötezerrel többet, mint egy nappal korábban. A halottak száma egy nap alatt 146 volt.

Olaszország kórházaiban több mint nyolcezer beteget kezelnek, intenzív osztályon több mint ezret. Az aktív betegek száma meghaladja a 400 ezret.

A kormány csütörtökön jelenti be a járvány lassítását célzó újabb intézkedéseket. A korlátozások között szerepelhet a szabadtéri maszkviselési kötelezettség az ország egész területén, valamint a védettségi igazolás érvényességének további rövidítése a jelenlegi kilenc hónapról hat hónapra. Az oltási kötelezettséget is bevezethetik újabb szakmai kategóriákban, valamint a tesztelési kötelezettség bevezetését is az oltottak számára olyan helyszíneken, mint a mozik, színházak, stadionok, diszkók.

