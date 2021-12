Csütörtökön tartotta meg hagyományos év végi sajtótájékoztatóját Vlagyimir Putyin orosz elnök. Szó volt a Gazpromról, Ukrajnáról, a Nyugatról, Kínáról és Navalnijról is.

Ki a felelős a gáz áráért?

Nem a Gazprom orosz gázipari vállalat felelős az európai gázárak meredek emelkedéséért - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki az ezzel ellentétes állításokat hazugságnak és rágalomnak nevezte,

A Gazprom a hatályos szerződések alapján a partnereink által igényelt teljes mennyiséget leszállítja. És a teljes mennyiségen felül közel 12 vagy 20 százalékkal növelte a távoli külföldre irányuló szállításokat

- mondta az orosz vezető.

Hozzátette, hogy a Gazpromnak teljesítenie kell a hosszú távú megállapodásokból eredő kötelezettségeit, mielőtt a spotpiacokra szállítana. Mint mondta, azok az országok, amelyek megkötötték a szerződéseket, mint például Németország, most sokkal alacsonyabb árakat élveznek, és így másoknak - Putyin szerint Ukrajnának - nyereségesen adhatják el a gázt.

Ki készül a háborúra?

Oroszországban az a benyomás alakult ki, hogy Ukrajnában egy harmadik hadművelet van előkészületben a Donyec-medence ellen.

Putyin szerint Oroszországot arra figyelmeztetik, hogy ne avatkozzon be, de Moszkvának reagálnia kell.

Elmondása szerint Oroszország és a Krím "újraegyesítése" nem szerepelt a napirenden az Ukrajnában Viktor Janukovics elnök ellen 2014-ben elkövetett "államcsíny" előtt. Janukovics pedig az ellenzék minden követelését elfogadta, három uniós ország kezessége mellett - emlékeztetett.

Az orosz elnök szerint az ukrán állam létrehozásakor a bolsevikok történelmi orosz területeket "nyomtak bele" Ukrajnába, átadva nekik a Donyec-medencét is.





Putyin arról is bezsélt, hogy a Nyugatnak biztonsági garanciákat kell adnia Oroszországnak - most azonnal, ahelyett, hogy Moszkvától követelne ilyeneket.

Mi vagyunk azok, akik rakétákat telepítünk az amerikai határok mellé? Nem! Az Egyesült Államok jött a rakétáival a házunk küszöbére. Fenyegetünk mi bárkit is?

- kérdezte az elnök.

Oroszország túl nagynak tűnik a Nyugat számára, csak ez lehet a magyarázata a rá nehezedő állandó nyomásnak

- mondta Putyin, aki ismételten elfogadhatatlannak nevezte a NATO keleti bővítésének folytatását.



Beszélt arról is, hogy Oroszország és Kína együttműködik a biztonság területén, így a csúcstechnológiájú fegyverek közös fejlesztésében is. Vlagyimir Putyin hozzátette, hogy a két ország között kooperáció van az űrkutatásban, valamint a repülőgép- és helikoptergyártásban is. Az orosz és a kínai fegyveres erők közös gyakorlatokat tartanak, közösen vesznek részt nemzetközi katonai játékokban, valamint tengeri és légi járőrözésben.

Putyin szerint

a két ország "abszolút átfogó, stratégiai jellegű partnerséget" alakított ki,

amely komoly stabilizáló tényező a nemzetközi színtéren.

Navalnijról

Oroszország a jogsegélykérelmére nem kapott semmilyen bizonyítékot, amely megerősítené Alekszej Navalnij ellenzéki politikus megmérgezését -mondta az elnök. Hozzátette:

Navalnij köztörvényes bűncselekményeket követett el, politikai tevékenység mögé bújva.

A jogi és magánszemélyek idegen ügynöknek minősítéséről szólva emlékeztetett arra, hogy erről rendelkező törvényt elsőként az Egyesült Államokban, a harmincas években fogadtak el. Mint mondta, ezek aránya Oroszországban éppen ugyanakkora, mint a tengerentúlon. A különbség szerinte annyi, hogy Oroszországban nem tiltják az idegen ügynökök tevékenységét, az amerikai jogrend szerint pedig ezért a tevékenységért szabadságvesztés is kiszabható.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök beszél az évértékelő sajtótájékoztatóján Moszkvában 2021. december 23-án. Fotó: MTI / EPA / Jurij Kocsetkov)