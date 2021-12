A szlovák igazságügyi miniszter, Mária Kolíková a közösségi oldalán közölte, hogy megfertőződött koronavírussal.

A politikus azt írta a közösségimédia-bejegyzésében, hogy lányaival együtt egy hétvégi házban vannak karanténban.

Sajnos a Covid idén elrontotta a közös családi karácsonyunkat. A lányaimmal a hétvégi házunkba vonultunk el, hogy ne veszélyeztessük az édesanyámat és a férjemet

– tudatta a miniszter, aki arról is informált, hogy első gondolatként a családi karácsony elhalasztása is felmerült náluk, azonban a lányai unszolására úgy döntöttek, azért adnak egy esélyt a Jézuskának, hátha a hétvégi házban is megtalálja a karácsonyfájukat.

Szerencsére problémamentes a betegség lefolyása

– tudatta a politikus.

(via Paraméter)